Van Dijk: ‘Dat is best wel een shock, ik had dat ook nog nooit eerder zo meegemaakt’

Waar veel voetballers na een lang en slopend seizoen niet kunnen wachten om richting hun vakantiebestemming te gaan, lopen er bij het Nederlands elftal meerdere spelers rond die erop gebrand zijn zich te revancheren en de draad weer op te pakken. Donyell Malen na de dramatische ontknoping in Duitsland, maar ook Virgil van Dijk. De aanvoerder van Oranje kreeg in het voorbije jaar veel kritiek over zich heen. Bovendien beleefde hij met Liverpool een teleurstellend seizoen. “Dat is best wel een shock.”

In 2022 stond er lang geen maat op Liverpool. Het elftal van trainer Jürgen Klopp was lang op weg de vier belangrijkste prijzen te winnen. Liverpool legde beslag op de eindzege van de FA Cup én League Cup, plaatste zich voor de finale van de Champions League en vocht op de slotdag van de competitie nog om de Premier League. De landstitel ging na een knotsgekke ontknoping naar Manchester City, terwijl Real Madrid in Parijs ten koste van Liverpool de cup met de grote oren veroverde. The Reds konden desalniettemin terugkijken op een uitstekend seizoen.

Hoe anders is dat een jaar later. Liverpool is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken en werd in de achtste finale van het miljardenbal op kansloze wijze door Real Madrid uit het toernooi geknikkerd. Van Dijk kon niet voorkomen dat Liverpool naast alle hoofdprijzen greep. De verdediger zelf beleefde eveneens een moeizaam voetbaljaar. “Het was gewoon best een heftig seizoen, met veel ups en downs. Maar zeker ook een jaar waarin ik veel heb geleerd, vooral buiten het veld om, en zeker in mentaal opzicht”, vertelt Van Dijk in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Liverpool was vooral een heel wisselvallige ploeg. Zo won de ploeg van Klopp met 7-0 van Manchester United, maar verloor het kansloos van Wolverhampton (3-0). “Er zijn in de afgelopen jaren ook best wel wedstrijden geweest waarin het niet goed ging natuurlijk. In voetbal is het nooit ‘plain sailling’, maar dit seizoen was het over een heel jaar gewoon niet constant. Ook niet hoe we als groep hebben gespeeld. Dat is best wel een shock. Ik had dat nog nooit eerder zo meegemaakt”, blikt Van Dijk terug. De verdediger was geregeld het mikpunt van kritiek bij Engelse analisten. “Soms was die kritiek gewoon terecht, zowel op het team als op mij individueel. Best vaak ook niet helemaal. Maar hoe dan ook; je moet er wel mee kunnen dealen, en ik ben blij dat ik daar goed uit ben gekomen.”

Van Basten

Door de turbulente tweede seizoenshelft zou je bijna vergeten dat er eind vorig jaar nog een WK werd gespeeld. Het Nederlands elftal reikte weliswaar tot de kwartfinales, maar het spel was in de meeste wedstrijden niet om over naar huis te schrijven. Ook Van Dijk kreeg opvallend veel kritiek over zich heen. Zo haalde Marco van Basten na het groepsduel met Ecuador hard uit richting de aanvoerder van Oranje. “Gaan we nou weer op die fiets?”, reageert Van Dijk op de vraag of er een verschil zit in kritiek van ‘bijvoorbeeld Van Basten of pakweg @Pietje263’. “Het probleem is een beetje dat je er als voetballer eigenlijk sowieso weinig van kunt zeggen. Als je dat een keer wél doet, heb je de poppen meteen aan het dansen.”

Van Dijk krijgt de komende week de kans het seizoen alsnog op een mooie manier af te sluiten. Het Nederlands elftal speelt woensdag de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. In 2019 was Oranje al dicht bij de eindzege. “Die Nations League winnen is het heilige doel. Natuurlijk het liefst op een mooie manier, maar het gaat om het pakken van die prijs. We hebben wat recht te zetten”, aldus de captain, doelend op de pakslaag in Frankrijk én het teleurstellende optreden tegen Gibraltar in maart.