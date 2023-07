Verbazing over 'recordtransfer' FC Twente: 'Raadsel dat die club de schulden niet af hoeft te betalen'

De aangekondigde transfer van Manfred Ugalde naar FC Twente leidt tot verbazing tijdens de podcast Kick Off van De Telegraaf. De Costa Ricaan maakt naar verluidt voor een bedrag van vier miljoen euro definitief de overstap van Manchester City naar Enschede, waar hij de afgelopen twee seizoenen al op huurbasis actief was.

Donderdag werd duidelijk dat Twente en de Champions League-winnaar dichtbij een akkoord zijn over de transfersom, waarbij de verkopende Citizens ook een doorverkooppercentage zouden hebben bedongen. Chef Sport Marcel van der Kraan denkt - ten onrechte - dat Ugalde met zijn transfersom van vier miljoen euro "de duurste Twente-speler aller tijden" is geworden.

Volgens de gegevens van FootballTransfers trokken de Tukkers in het verleden echter vijf spelers voor een hoger bedrag aan. Marc Janko is met 7 miljoen euro nog altijd de duurste, maar ook Luc Castaignos (6 miljoen) en het trio Bryan Ruiz, Leroy Fer en Dusan Tadic (allen 5,5 miljoen) werden voor een hoger bedrag naar de Grolsch Veste gehaald.

Hoe dan ook, de flinke som die Twente nu neerlegt voor Ugalde zegt wel iets over de huidige stand van zaken bij de club, betoogt Van der Kraan. "Het geeft wel aan dat ze weer wat vlees op de botten hebben." Toch plaatst de journalist een belangrijke kanttekening bij het betaalde bedrag: "Al heeft Twente volgens mij nog allerlei schulden bij de gemeente en is het voor veel mensen een raadsel dat die club die niet hoeft af te betalen of daar geen poging toe doet", aldus Van der Kraan.