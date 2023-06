Verbruggen is kritisch en spreekt bondscoach Van de Looi tegen na uitschakeling

Bart Verbruggen is van mening dat Jong Oranje heeft gefaald op het EK Onder 21 in Georgië door de groepsfase niet door te komen. Bondcoach Erwin van de Looi wilde dinsdagavond niet spreken van falen, omdat zijn ploeg geen duel op het eindtoernooi had verloren, maar de doelman van RSC Anderlecht durft die woorden wel te gebruiken.

"Dit is een harde klap", zei een zichtbaar teleurgestelde Verbruggen na afloop van het duel tegen de NOS. "Dit EK was een fantastisch mooie ervaring. Ik heb er volle bak van genoten, maar het was veel te kort. We hebben gefaald", is de heldere conclusie van de doelman, die in tegenstelling tot zijn bondscoach wel over falen durft te spreken. "Het is ongelooflijk teleurstellend dat we de volgende ronde niet hebben gehaald, maar we hebben niet gefaald", zei de trainer op de persconferentie na het duel tegen Georgië.

Jong Oranje speelde in alle drie de groepsduels gelijk en heeft dat vooral aan zichzelf te wijten. De ploeg van Van de Looi wist voldoende kansen bij elkaar te spelen, maar faalde in elke wedstrijd té vaak in de afronding. Dat is uiteindelijk de belangrijkste oorzaak waarom Jong Oranje nu al naar huis gaat. Verbruggen vond Nederland ook niet efficiënt genoeg, maar denkt ook dat je het op dat soort momenten mee moet hebben zitten en dit bij Jong Oranje niet het geval was.

"Ik ook het gevoel dat het dit EK nergens echt meezat. Nu ook weer twee keer op de paal", doelt de doelman - die naar Brighton & Hove Albion lijkt te vertrekken - op de twee kopballen van Kenneth Taylor in de eerste vijf minuten van de wedstrijd tegen Georgië. "Al met al was het net niet. Maar dat is geen excuus", luidt zijn oordeel.