Verrassende Spaanse club genoemd als nieuwe werkgever Dick Schreuder

Volgens Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns vervolgt Dick Schreuder zijn trainersloopbaan in Spanje. De trainer verraste dinsdagochtend vriend en vijand door zijn vertrek bij promovendus PEC Zwolle aan te kondigen; zijn toekomst zou op het derde niveau in Spanje liggen.

Op Twitter schrijft Kapteijns dat 'volgens bronnen rond PEC Zwolle' de Spaanse club CD Castellón er met Schreuder vandoor lijkt te gaan. Afgelopen seizoen eindigde de club uit Castellón de la Plana als derde in de Primera División RFEF - het derde profniveau in Spanje. Castellón speelde de afgelopen tien jaar voornamelijk op het vierde niveau, maar promoveerde in 2018 naar de huidige klasse, waarin het in 2020 zelfs kampioen werd. Een jaar later volgde echter direct weer een degradatie.

Bij Castellón treft Schreuder, die in zijn kielzog assistent Johan Plat meeneemt, één bekende naam: Roland Baas. De linkervleugelverdediger speelde in Nederland voor Heracles Almelo, Go Ahead Eagles en De Graafschap. Die laatste club verruilde hij afgelopen winter voor de Spanjaarden, waarvoor hij dertien keer in actie kwam.

Met Castellón greep Baas echter naast promotie. Als nummer drie van de competitie nam de club deel aan de playoffs, waarin in de halve finale over twee wedstrijden werd afgerekend met het roemruchte Deportivo La Coruña. In de eindstrijd bleek Alcorcon over twee wedstrijden echter te sterk. Gisteren (maandag) maakte Castellón bekend dat trainer Alert Rudé vertrekt. Met Schreuder lijkt de club zijn opvolger te hebben gevonden.