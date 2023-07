Verweij over rampscenario: 'Dat zou een enorme domper voor Ajax zijn'

Het afketsen van de transfer van Edson Álvarez naar Borussia Dortmund is niet alleen voor de speler een teleurstellend verhaal. Ook voor Ajax zou het 'een enorme domper' zijn als de Mexicaan deze zomer niet vertrekt uit Amsterdam, betoogt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick Off van De Telegraaf.

Álvarez was zelf al rond met Dortmund over een vijfjarig contract. Ook de clubs leken er onderling wel uit te gaan komen; tot donderdag ineens het nieuws naar buiten kwam dat BVB zich terugtrekt. Intern zouden teveel twijfels over de Mexicaanse middenvelder annex verdediger bestaan; in Dortmund was niet iedereen ervan overtuigd dat Álvarez een transfersom van dertig á veertig miljoen euro waard zou zijn.

"Dit is wel vervelend nieuws voor Maurice Steijn en Sven Mislintat", meent Verweij. "Steijn wil het liefst geen spelers kwijt, maar als ze al gaan dan wil je dat gezien de financiële situatie van Ajax liever vandaag dan morgen gaan, dan weet je wat je kan uitgeven." Ook voor directeur voetbalzaken Mislintat zou het slecht nieuws zijn als Álvarez aanblijft; gezien het feit dat de club met Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic deze zomer al twee spelers aantrok die op dezelfde positie uit de voeten kunnen.

Toch hoeft het duo niet te wanhopen, verwacht Verweij. "Ik denk dat er wel zoveel belangstelling voor Álvarez is dat hij uiteindelijk nog weg zal gaan." Zo was Chelsea afgelopen winter al zeer concreet voor Álvarez in de markt. Ook bij West Ham United wordt de Mexicaan genoemd, als mogelijke opvolger van Declan Rice. "Het blijft een international, weinig gebleseerd, met grinta", somt presentator Pim Sedee op waarom Álvarez ondanks zijn vele gele kaarten nog altijd goed in de markt zou liggen.