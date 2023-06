Viktor Fischer neemt ingrijpend besluit op 29-jarige leeftijd

De Deense aanvaller Viktor Fischer (29) beëindigt per direct zijn voetbalcarrière, zo meldt zijn Belgische werkgever Antwerp FC donderdag op Twitter. De Deen, die in het shirt van Ajax doorbrak in het profvoetbal, wordt geteisterd door aanhoudend blessureleed en zet daarom een punt achter zijn loopbaan.

Fischer werd in 2012 door Ajax weggeplukt uit Denemarken, waar hij speelde in de jeugd van FC Midtjylland. Nog datzelfde jaar zou hij onder Frank de Boer zijn debuut in de hoofdmacht maken in het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (4-2 verlies). In zijn eerste seizoen kwam hij tot 24 wedstrijden in de Eredivisie (tien goals), maar in zijn tweede seizoen stokte de productie. Een zware blessure zette vervolgens een streep door een aanzienlijk deel van zijn derde jaar, waarna hij in zijn vierde seizoen in Amsterdam met 28 wedstrijden en acht treffers afscheid nam van Amsterdam.

Ajax verkocht de Deense buitenspeler in de zomer van 2016 voor vijf miljoen euro aan het Engelse Middlesbrough. Een jaar later trok hij naar FSV Mainz 05 in Duitsland, maar na een half seizoen volgde een overstap naar zijn vaderland, waar Fischer voor FC Kopenhagen ging spelen. Die club verkocht hem in de zomer van 2021 aan Antwerp, maar het Belgische avontuur verliep opnieuw door blessures niet zoals gehoopt. Antwerp verhuurde Fischer dit seizoen aan het Zweedse AIK, waarvoor hij op 11 juni de -naar nu blijkt- laatste minuten van zijn loopbaan maakte.

Het contract van Fischer is in onderling overleg ontbonden, schrijft Antwerp op Twitter. Daarmee komt na 344 wedstrijden als prof een einde aan zijn loopbaan. Daarin scoorde hij uiteindelijk 74 keer en heeft hij 75 assists achter zijn naam weten te krijgen. In november 2012 debuteerde Fischer in het Deense nationale elftal, waarvoor hij uiteindelijk 21 keer uit zou komen (drie goals). Met zijn land was hij op één eindtoernooi actief: op het WK van 2018 speelde hij een half uur mee in de groepswedstrijd tegen de latere wereldkampioen Frankrijk (0-0).