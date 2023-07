Fischer krijgt boodschap van ex-Feyenoorder na aankondiging te zullen stoppen met voetbal

John Guidetti is geschrokken van het nieuws dat zijn ploeggenoot Viktor Fischer per direct is gestopt met voetballen. De 29-jarige aanvaller heeft zijn voetbalschoenen noodgedwongen aan de wilgen gehangen. Door aanhoudende blessures heeft de ex-Ajacied die knoop doorgehakt.

Fischer speelde de afgelopen maanden bij AIK Fotboll, dat hem huurde van Antwerp. Bij de club uit Solna was hij ploeggenoot van John Guidetti, die in Nederland nog altijd bekend is vanwege zijn verleden bij Feyenoord. "Ik had misschien het gevoel dat hij nog bij AIK zou blijven, maar dat hij helemaal zou stoppen moet voetballen kwam als een schok. Ik wens hem het allerbeste in het leven en hoop dat hij een nieuwe passie kan vinden", aldus Guidetti tegenover Aftonbladet.

Voor verdediger Alexander Milosevic kwam het nieuws over Fischer minder uit de lucht vullen. "Nee, om eerlijk te zijn verbaast dit me niet. Je merkte al dat de fysieke gebreken bij hem vooral mentaal voor problemen zorgden. Dus het was geen schok voor me", aldus Milosevic, die werd aangevuld door trainer Andreas Brännström. "Ik heb hier gezien hoe hij iedere dag moest worstelen met zijn eigen lichaam en de vele blessures", vertelt de oefenmeester.

Fischer speelde in de jeugd van Lyseng IF, Aarhus GF en FC Midtjylland. Daar werd hij in de zomer van 2011 opgepikt door Ajax. Uiteindelijk maakte hij zijn eerste stappen in het betaald voetbal namens de Amsterdammers. In 111 wedstrijden was de vleugelspeler goed voor 33 doelpunten en 18 assists. Daarna trok de 21-voudig international van Denemarken door Europa. Fischer speelde achtereenvolgens voor Middlesbrough, Mainz, FC Kopenhagen, Antwerp en AIK.