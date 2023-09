John Guidetti reageert met één emoji op hattrick van opvolger Giménez

heeft op Instagram gereageerd op de hattrick die zijn opvolger namens Feyenoord produceerde in De Klassieker tegen Ajax. De Zweed was tot vandaag de laatste Feyenoorder die drie keer wist te scoren tegen de aartsrivaal uit Amsterdam.

Dat deed hij in het seizoen 2011-12, waarin Feyenoord hem huurde van zijn toenmalige werkgever Manchester City. Guidetti was een groot succes in de Eredivisie: in 23 wedstrijden trof hij liefst twintig keer doel. Drie daarvan vielen op 29 januari 2012 in De Klassieker in De Kuip, die Feyenoord met 4-2 wist te winnen.

Anno 2023 heeft Guidetti in Giménez een waardig opvolger gevonden. De Mexicaan schoot zondag in de eerste twintig minuten al twee keer raak in de Johan Cruijff ArenA. Tijdens de hervatting op woensdag volgde zijn derde treffer; in totaal alweer zijn negende in zes Eredivisiewedstrijden.

In zijn Instagram-stories reageert de inmiddels 31-jarige Guidetti op de scoringsdrift van Giménez met een foto van de Mexicaan. Op zijn hoofd prijkt een enkele emoji: een kroontje, waarmee de Zweed maar duidelijk wil maken dat zijn opvolger wat hem betreft een absolute koning is.