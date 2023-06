Voormalig Rode Duivel Cédric Roussel overlijdt op terras in België

Tragisch nieuws uit België: voormalig Belgisch international Cédric Roussel is zaterdag op 45-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn voormalig club RAEC Mons via Twitter.

"Het is met immense droefheid dat we moeten melden dat onze clublegende en ambassadeur Cédric Roussel deze zaterdag overleden is", schrijft Mons. "We zijn helemaal in shock door het nieuws. We drukken ons medeleven uit aan de familie van Cédric en zijn naasten."

Roussel zakte zaterdag in elkaar op een terras in Bergen. De eerste hulp mocht niet meer baten, zo schrijft Sporza. Roussel speelde in 2003 twee interlands voor België. In zijn clubcarrière speelde hij, behalve voor Mons, onder meer voor KAA Gent, Wolverhampton Wanderers, KRC Genk, Rubin Kazan, Standard Luik en AEK Larnaca. In het seizoen 2002/03 werd hij met 22 goals voor Mons gedeeld topscorer van België.

In het seizoen 2010/11 speelde Roussel in Nederland voor amateurclub HSV Hoek. Na een paar wedstrijden maakte een enkelblessure een voortijdig einde aan zijn periode in Nederland. Daarna speelde hij tot 2014 op amateurniveau in België.