Feyenoord-fans duiken op bij Conference League-wedstrijd en krijgen grote teleurstelling

Fans van Feyenoord en Pogoń Szczecin zijn woensdagavond samen aanwezig bij de wedstrijd tussen AA Gent en Pogoń Szczecin. De twee supportersgroepen onderhouden een vriendschapsband en zochten elkaar op in België.

Op beelden is te zien dat ze samen de namen van beide clubs zongen tijdens een corteo, waarbij ook fakkels werden afgestoken. Vervolgens namen ze samen plaats in het uitvak. Daar wachtte een grote teleurstelling, want Gent bleek veel te sterk. De Belgische club won de wedstrijd met 5-0. Het gaat om de eerste ontmoeting in de derde voorronde van de Conference League.

Vorige maand was ook al een blijk van de vriendschap tussen de twee fangroepen te zien. Tijdens een Poolse competitiewedstrijd tussen Warta Poznań en Pogoń Szczecin (0-1) was in het uitvak een groot spandoek te zien, met een felicitatie voor het 115-jarig bestaan van Feyenoord.

