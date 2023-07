Nederlands spandoek gericht aan Feyenoord springt in het oog bij Warta Poznań - Pogoń Szczecin

Tijdens het duel van afgelopen vrijdag tussen Warta Poznań en Pogoń Szczecin (0-1) in de hoogste Poolse voetbalcompetitie was er een opvallend spandoek te zien in het uitvak. Fans van Pogoń Szczecin feliciteerden Feyenoord namelijk met het 115-jarig bestaan van de club.

Feyenoord werd opgericht op 19 juli 1908 en bestond deze week dus precies 115 jaar. De ultra’s van Pogoń Szczecin zijn bevriend met een gedeelte van het Feyenoord-legioen en besloten de Rotterdamse club daarom te feliciteren met het 115-jarig bestaan. ‘Feyenoord, gefeliciteerd met het 115-jarig bestaan’ viel er te lezen op het spandoek dat vrijdag werd opgehangen in het uitvak.

Artikel gaat verder onder video

Vorig seizoen waren supporters van Feyenoord nog betrokken bij rellen tijdens het Europa Conference League-duel van Pogoń Szczecin met het Zweedse Brøndby IF. De meegereisde fans van Pogoń Szczecin raakten toen slaag met een deel van het thuispubliek. Een groep Feyenoord-fans zat toen ook in het uitvak en mengde zich in het geweld.