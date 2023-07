AA Gent schaamt zich voor wangedrag richting Ruud Vormer: 'Dit is niet waar wij voor staan'

AA Gent biedt zijn excuses aan richting Ruud Vormer, speler van Zulte-Waregem. Na een oefenwedstrijd tussen beide clubs kreeg Vormer woensdag een beker bier in zijn gezicht gegooid door een supporter van Gent.

Vormer werd op weg naar de spelersbus aangesproken door een Gentse fan, die om een foto vroeg. Daar stemde Vormer mee in. Toen de Nederlander wilde poseren voor de foto, gooide de bewuste fan een bekertje bier in zijn gezicht, waarna hij het op een lopen zette. Vormer ging verhaal halen bij de man, maar andere supporters van Gent kwamen tussenbeide.

Gent neemt middels een tweet van communicatiemanager Tom Vandenbulcke afstand van de actie. "Dit is een beschamende actie die we heel erg afkeuren. Op basis van een getuigenverklaring zal de dader gemeld worden bij de politie, waarna een proces-verbaal op basis van de voetbalwet opgesteld kan worden. In naam van KAA Gent excuses aan Ruud Vormer, dit is niet waar wij voor staan."