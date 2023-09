Antwerp FC-fan slaat dug-out van AA Gent kapot

Een bizar moment woensdagavond bij het duel tussen Antwerp FC en AA Gent: na zeventig minuten voetballen, bij een doelpuntloze stand, sloeg een boze supporter op de dug-out van de bezoekers. Het dak begaf het vervolgens, waarna het duel kort stilgelegd moest worden.

Er werd direct geprobeerd om de dug-out te repareren, maar dat lukte maar gedeeltelijk. Sowieso was het behoorlijk schrikken voor de technische staf en spelers van AA Gent. De stadionspeaker riep vervolgens op aan de fans van Antwerp FC om zich beter te gedragen, waardoor het duel kon worden voortgezet. Bekijk hier de beelden rond het incident.

AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck probeerde om het dak van de dug-out nog te repareren. “Het was alsof er een bom ontplofte”, omschreef de oefenmeester het geluid van het incident. “De dakplaat viel naar beneden. Dat was wel even schrikken. We hebben het hier weleens erger meegemaakt, maar de fans die daar zitten, moeten toch eens goed bij zichzelf nadenken.”

De klap kwam uit een vak met Antwerp FC-fans, die vorig seizoen behoorlijk werden verwend. “Je kunt kampioen worden en de beker winnen. Maar je kunt niet altijd alles winnen en niet alles gaat altijd zoals je graag zou willen”, vervolgde de enigszins geschokte trainer.

Mark van Bommel ging inhoudelijk in op de wedstrijd, waarin AA Gent heel verdedigend voor de dag kwam. "Dat de koploper hier zo komt voetballen, is een groot compliment aan ons. Wij hebben nu een andere status en daar moeten we mee omgaan. Door een muur voetballen hebben we onder de knie, maar de uitvoering moet consequenter”, zei Van Bommel bij Sporza. “Ik vond dit helemaal niet slecht van mijn ploeg. Kom er maar eens doorheen. We zijn geduldig gebleven, maar dan moet je ook een beetje geluk hebben. Ik vind dat we beter voetballen en meer kansen hebben om te winnen dan vorig jaar, alleen geven de resultaten mij geen gelijk."