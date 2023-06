Vraagtekens bij opmerkelijke keuze Simons: 'Teken aan de wand'

Xavi Simons gaat de komende transferperiode in met een nieuwe zaakwaarnemer. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf wordt bekendgemaakt dat het talent van PSV van belangenbehartiger is gewisseld, wat wel eens slecht nieuws zou kunnen zijn voor de Brabantse club.

PSV doet er alles aan om Simons in het Philips Stadion te houden, maar de aanvaller van de Eindhovenaren kan voor een lage transfersom van ongeveer zes miljoen euro terug naar Paris Saint-Germain. Dat Simons uitgerekend op dit moment kiest voor een andere zaakwaarnemer, is volgens clubwatcher Jeroen Kapteijns van De Telegraaf opvallend: 'Dat Xavi een Engelsman kiest, geeft toch wel aan dat hij een overstap naar de Premier League ziet zitten. Daar heeft deze Darren Dein geweldige ingangen en dan vooral bij Arsenal. Ik denk niet dat dit allemaal heel behulpzaam is voor PSV om de deal te sluiten die ze nu willen", zegt Kapteijns.

De verslaggever van ochtendkrant krijgt bijval van Mike Verweij, die het een teken aan de wand vindt dat Simons op zo'n moment een andere zaakwaarnemer uitkiest. Voor PSV is het volgens Kapteijns een tegenvaller, aangezien de Brabanders goed konden opschieten met de vorige zaakwaarnemer van Simons: "PSV heeft deze deal vorig jaar kunnen sluiten omdat de club een heel goede relatie heeft met Rafaela Pimenta, de rechterhand van wijlen Mino Raiola, die de zaak na diens dood heeft overgenomen."

Bij Dein zit dat anders, want die heeft geen korte lijntjes met de Eindhovenaren. PSV zal er ondanks alle wisselingen bij het management van Simons vol voor gaan om de spelmaker in het Philips Stadion te houden. Hij moet één van de belangrijkste spelers gaan worden in het nieuwe PSV van trainer Peter Bosz. De Eindhovenaren lijken met Ricardo Pepi de eerste versterking voor in het nieuwe seizoen binnen te hebben.