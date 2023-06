Wilfred Genee nodigt Matthijs van Nieuwkerk uit: 'Dat zou verrassend zijn'

Wilfred Genee vindt Vandaag Inside een goed podium voor het eerst interview met Matthijs van Nieuwkerk sinds de presentator in opspraak is geraakt nadat de Volkskrant een uitgebreid onderzoek publiceerde naar de werkcultuur achter de schermen bij De Wereld Draait Door. Hierin kwam naar voren dat Van Nieuwkerk zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Van Nieuwkerk hult zich sinds die publicatie in nevelen. Het onvermijdelijke grote tv-interview lijkt er echter wel aan te komen. Deze week werd bekend dat Van Nieuwkerk met Coen Verbraak in gesprek is over het geven van een interview. Wat Genee betreft, was de 62-jarige presentator bij hem aan tafel geschoven. "Dat had ik wel sterk gevonden", zegt Genee in de ochtendshow van Radio 538.

"Hij kiest nu voor… Hoe heet die man? Coen Verbraak, dat is 'm. Een geweldige interviewer, maar het is natuurlijk wel de eigen winkel", vervolgt Genee, die weet dat Van Nieuwkerk en Verbraak elkaar goed kennen. "Het zijn vrienden van elkaar, las ik. Hij kwam nog bij hem over de vloer ook, dus ja… Misschien dat hij zich daar beter bij voelt. Ik denk dat Vandaag Inside het juiste podium zou zijn geweest. Dat zie je bij mensen die zo nu en dan langskomen: Hugo de Jonge en Mark Rutte. Het zou wel verrassend zijn geweest. En hij zou beschermd worden ook, want Johan zit in het kamp van Matthijs."

Genee verwacht dat het tv-interview van Van Nieuwkerk geregisseerd zal zijn. "De angel is er wel uit. Wat ik leuk vind aan een interview, is dat je iemand kunt verrassen. Dat zal nu niet gaan gebeuren, denk ik. Ze weten precies wat er besproken gaat worden. Matthijs is bij ons altijd welkom, maar dat geldt voor iedereen. Het gekke is dat bijna niemand wil komen", lacht de Vandaag Inside-presentator.