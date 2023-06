Wytse van der Goot komt op Twitter met uitleg over enorme blunder

Commentator Wytse van der Goot heeft zijn excuses aangeboden voor de blunder die hij na afloop van de FA Cup-finale beging. Tijdens de live-uitzending van Ziggo Sport zag hij een gehandicapte fan aan voor een dronken 'gek' met wie Erik ten Hag een kort onderhoud had.

Ten Hag had een kort onderhoud met de gehandicapte supporter, maar Van der Goot had dat niet in de gaten. "Wat gebeurt hier nou? En hoe komt die gek in de buurt van Erik ten Hag?", vroeg de commentator zich tijdens de uitzending af. "Dat zag eruit alsof er al een paar pints in zitten", besloot hij even later.

Nog gedurende de uitzending werd Van der Goot geconfronteerd met zijn verkeerde inschatting van het moment. Mogelijk gebeurde dat na een seintje van zijn redactie, aangezien op Twitter direct een stortvloed aan kritiek losbarstte. "Die jongen die bij Ten Hag stond, daar was helemaal niets mee aan de hand. Dus daarvoor in ieder geval mijn welgemeende excuses", sprak hij twee minuten na het incident.

Op Twitter is Van der Goot later op de dag opnieuw door het stof gegaan. Hij schrijft over een "Domme, pijnlijke opmerking over iets wat ik vanuit mijn ooghoek maar half zag op mijn monitor." De onduidelijke beelden droegen in dit geval dus bij aan de inschattingsfout. "Te snel geoordeeld", schrijft Van der Goot achteraf, alvorens hij opnieuw zijn excuses aanbiedt.