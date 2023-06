Youtuber Speed heeft eindelijk zijn grote idool Ronaldo ontmoet

Youtuber IShowSpeed is al een behoorlijke tijd fan van Cristiano Ronaldo en zaterdag mocht de influencer de Portugees eindelijk ontmoeten. De Amerikaan reist de hele wereld af om zijn grote idool te ontmoeten en in Portugal was het dan eindelijk raak.

Speed heeft YouTube 17,1 miljoen volgers en gaat viraal met allerlei soorten video’s. De influencer is een uitgesproken Ronaldo-fan en doet vaak het juichgebaar van de Portugees na. In de ontmoeting kreeg Speed het voor elkaar om met Ronaldo de welbekende term ‘Siuuu’ uit te spreken en het gebaar erbij te doen.

Tijdens de wedstrijd tussen Portugal en Bosnië en Herzegovina (3-0) werd Ronaldo ook nog belaagd door een veldbestormer. De man tilde de Portugese superster op en was heel blij om zijn idool te zien. Ronaldo bleef er aardig koel onder.