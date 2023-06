Zaakwaarnemer van Hakimi haalt uit naar moeder van Mbappé: 'Gebrek aan respect voor ons vak'

In Frankrijk is onlangs een rel ontstaan rond Kylian Mbappé en Achraf Hakimi. De twee vrienden van Paris Saint-Germain hebben een goede relatie, maar dan kan niet gezegd worden van hun achterban. De moeder van Mbappé heeft zich namelijk de woede op de hals gehaald van de zaakwaarnemer van Hakimi.

Fayza Lamari, de moeder Mbappé, behartigt de belangen van haar zoon en heeft inmiddels ook een bedrijf opgericht. Daar hoopt zij andere spelers in te betrekken en in Frankrijk wordt Hakimi genoemd als mogelijke aanwinst van Lamari. Daar is de zaakwaarnemer van de international van Marokko niet blij mee. "We zijn erg verbaasd dat ze op deze manier de markt kan onderbreken, alleen omdat ze moeder van een belangrijke speler is", aldus Alejandro Camaño in gesprek met AS.

Camaño heeft er alle vertrouwen in dat Hakimi niet zal overstappen naar het bureau van Lamari. Hij weet zeker dat de rechtervleugelverdediger Footfeel, zoals het bedrijf van Camaño heet, trouw zal blijven. "Achraf is een onderdeel van de Footfeel-family. Hij is al jaren overtuigd van ons project, al respecteren we zijn relatie met Kylian. Maar het is niet genoeg om de moeder van een speler te zijn. Voor mij toont dit een gebrek aan respect voor ons vak aan."

De agent van Hakimi maakte ook nog van de gelegenheid gebruik om het werk van Lamari sterk in twijfel te trekken. "Haar bedrijf is enkel gebaseerd op Kylian Mbappé. Haar inbreng op deze markt bestaat niet, ze heeft geen ervaring en nog nooi grote deals gemaakt. Het is allemaal gebaseerd op een relatie tussen moeder en zoon. En we hebben al vaker gezien hoe het gaat met ouders die de belangen van hun kinderen gaan behartigen. Hun aandeel in deze markt is nul."