'Ze moeten José Mourinho levenslang van de velden verbannen'

AS Roma-coach José Mourinho zou heel fors gestraft moeten worden voor het gedrag dat hij heeft laten zien langs de kant de laatste maanden. Met name tijdens de Europa League-finale en daarna liet de Portugees zich gelden richting de arbitrage. Volgens sportmarketeer Chris Woerts zou hij niet meer moeten terugkeren langs de lijn.

Die opmerkelijke oproep deed hij in de rubriek ‘Koffie met’, desgevraagd naar de brief van Marco van Basten. “Ja, hij heeft gelijk. Als je ziet hoe de laatste tijd de scheidsrechters belaagd worden...”, stelt Woerts. “Niet eens zozeer vanuit de spelers, maar wel vanuit de mafkezen langs de lijn. Assistent-trainers, verzorgers, coaches. Volstrekte idioten, we moeten veel strenger straffen.”

Als voorbeeld haalt Woerts het gedrag van Mourinho aan, die door de UEFA keihard gestraft zou moeten worden, vindt hij. “Ze moeten hem levenslang van de velden verbannen”, aldus Woerts. “Dat heeft niets met voetbal te maken. Mafkezen! Van Basten heeft een punt. Mourinho moet er levenslang uit. Hij is niet meer voor rede vatbaar.”

In het Algemeen Dagblad laat arbiter Bas Nijhuis weten dat hij achter de suggesties staat voor zuivere speeltijd, maar hij zich niet helemaal kan vinden in de brief van Van Basten. “Ik vind niet dat, zoals Van Basten stelt, spelers niet meer zouden mogen protesteren na een beslissing. Ik hou juist wel van die interactie, net als van een beetje emotie. Theatraal op een scheidsrechter afrennen, zoals met name ook de aanvoerders deden tijdens de bekerfinale Ajax-PSV, is wat anders. Dat moeten we wél keihard veroordelen”, licht de arbiter toe. “Simpelweg omdat dit soort gedrag agressie aanwakkert bij toeschouwers. Dat wordt voor komend seizoen ook een speerpunt bij de KNVB.”