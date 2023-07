Voor de Ajax-fans is het nu wel duidelijk: Mohammed Kudus ontbrak vanochtend voor de derde keer op rij tijdens de training in Herzogenaurach en daarmee weten de supporters genoeg. Eerder werd gemeld dat de Ghanees niet fit is en binnen traint, maar daar lijkt niemand meer in te geloven. Ook in Engeland reageert men massaal onder een Tweet waarin te lezen is dat Kudus opnieuw niet op het veld staat.

Training #Ajax in Herzogenaurach op punt van beginnen. Wederom geen Mohammed #Kudus op het veld. pic.twitter.com/5iEWAkyOQ5 — Mike Verweij (@MikeVerweij) July 27, 2023

Met alle respect maar dat #Kudus weer niet op het trainingsveld is, betekent gewoon dat hij in afwachting is van zijn #transfer! Dus kom maar door @reonboeringa — Ronald Schalkwijk (@Ronaldschalkwik) July 27, 2023

Die wil weg,dat is duidelijk — JTE (@JTE68112157) July 27, 2023

Hoop dat mr buitenspel heel snel verkocht wordt — Sam (@TadicPakSchaal) July 27, 2023

You now believe he’s not inured? — Aliyuuuu (@Aliyude1) July 27, 2023

He's obviously putting in a transfer request — 🍃☘ nuell (@temmydacute) July 27, 2023

Wants to leave ur small club — Anfieldlad10 (@anfieldlad10) July 27, 2023