Ajax haalt Urby Emanuelson na ruim twaalf jaar terug bij de club

Urby Emanuelson is terug bij Ajax. De oud-middenvelder van de club gaat fungeren als assistent-trainer van de Jong-ploeg in de Keuken Kampioen Divisie. Dat meldt Voetbal International zaterdagmiddag. De inmiddels 37-jarige oud-prof was nadat hij in 2021 zijn schoenen aan de wilgen had gehangen assistent-trainer bij FC Utrecht.

Bij Ajax moet Emanuelson de rechterhand worden van Jong Ajax-oefenmeester Dave Vos. Hij werd aangesteld als trainer nadat John Heitinga was doorgeschoven naar de hoofdmacht. Vos presenteerde naar behoren en kreeg onlangs te horen dat hij ook komend seizoen aan het roer mag staan bij de jonkies van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Dat gaat hij dus doen met behulp van Emanuelson. De oud-middenvelder kwam tussen 2004 en 2011 uit voor de Amsterdammers en speelde 172 competitiewedstrijden. Emanuelson speelde in zijn spelersloopbaan ook nog voor AC Milan, Fulham, AS Roma, Atalanta, Hellas Verona, Sheffield Wednesday en FC Utrecht. Bij laatstgenoemde sloot hij in 2021 zijn carrière af.

Vrijwel direct werd het duidelijk dat Emanuelson zich ging richten op een rol als trainer. Na ruim twaalf jaar keer hij dus terug bij Ajax om zich verder te ontwikkelen in dat vak.