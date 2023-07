'Ajax ziet opvolger van Timber bij Liverpool rondlopen, forse concurrentie'

Ajax heeft belangstelling in verdediger Sepp van den Berg. De voormalig speler van PEC Zwolle werd afgelopen seizoen verhuurd aan Schalke 04 en daardoor is er vanuit meerdere clubs in Duitsland interesse om hem over te nemen van Liverpool. Er is dus forse concurrentie in de markt voor directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

Dat meldt Voetbal International. Het is niet duidelijk of Ajax hem wil huren van Liverpool of permanent wil overnemen. Gezien de goede ontwikkeling van Van den Berg heeft voor de Engelse club een nieuwe uitleenperiode de voorkeur. Bij Ajax kan Van den Berg worden gezien als de opvolger van Jurriën Timber, die voor ruim veertig miljoen naar Arsenal gaat vertrekken. Alleen de officiële aankondiging van de transfer ontbreekt nog.

Daardoor moet Mislintat vooral aan de rechterkant van de achterhoede naar versterkingen zoeken voor Ajax. Met Jorrel Hato en Calvin Bassey heeft Maurice Steijn in principe de beschikking over twee linkspoten in het centrum van de verdediging. Tot dusver was Ajax rustig op de transfermarkt en werden alleen Branco van der Bomen (transfervrij) en Benjamin Tahirovic (AS Roma) gepresenteerd.

Stevige concurrentie voor Ajax

Van den Berg maakte in 2019 de overstap van PEC Zwolle naar Liverpool, voor wie hij vier officiële wedstrijden in de hoofdmacht speelde. Bij Preston North End deed hij ervaring op en afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis in Gelsenkirchen. Ondanks een lange periode van blessureleed maakte Van den Berg in de slotfase wel veel indruk bij de degradant uit de Bundesliga. Daardoor zijn er meerdere clubs in de race voor Van den Berg: volgens Florian Plettenberg leidt 1. FSV Mainz de dans om Van den Berg. Het zou daarbij mogelijk gaan om een permanente deal, maar er zijn meer geïnteresseerde clubs. Mislintat moet derhalve snel handelen, want ook Union Berlin heeft belangstelling.