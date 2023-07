Ajax ingehaald door Feyenoord en PSV op de transfermarkt

Het afgelopen Eredivisie-seizoen werden de rollen in de Nederlandse top omgedraaid. Het jarenlang nationaal ongenaakbare Ajax werd afgetroefd in de titelstrijd door Feyenoord en moest de KNVB Beker aan PSV laten. Op de transfermarkt gebeurt in deze zomer vooralsnog hetzelfde: Ajax loopt achter op Feyenoord en PSV.

PSV smeet deze transferwindow al met een kleine dertig miljoen euro en werd in de transferstrijd om Thomas Beelen ook nog eens afgetroefd. Feyenoord werd recent gelinkt aan Arnaut Danjuma, een speler voor wie eerder 25 miljoen euro werd betaald. Een categorie spelers waar de laatste jaren eigenlijk alleen Ajax in kon vissen. Met Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey en Owen Wijndal kochten de Amsterdammers in de vorige zomer nog voor meer dan honderd miljoen euro in. In de seizoenen daarvoor waren de daden met onder anderen Steven Berghuis, Sébastien Halley, Davy Klaassen, Quincy Primes, Lisandro Martinez, Daley Blind en Dusan Tadic financieel eveneens groots.

De huidige transfersituatie in Amsterdam doet denken aan de jaren van zeker tien jaar geleden, toen de club een aantal jaar op rij amper tien miljoen euro per seizoen kon uitgeven. Branco van den Boomen werd reeds transfervrij opgepikt en voor Benjamin Tahirovic werd een klein acht miljoen euro betaald. Verder is er een complete radiostilte als het gaat om inkomende transfers. Is dat per se slecht nieuws? Feyenoord liet in de laatste twee jaar zien dat het met relatief onbekende spelers ook veel successen kan boeken.

Maar het momentum lijkt compleet gedraaid ten opzichte van een jaar (of twee, drie) geleden. Bij Ajax is het stil, moet men eerst financieel goed verkopen met Jurriën Timber en Edson Alvarez om zelf spelers te kunnen halen. Terwijl de concurrenten zich volop versterken, blijft het in de Johan Cruijff Arena erg stil. Tot dusver nam de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat vooral logische keuzes, dus hoeft dat niet op zeker slecht nieuws te betekenen. Maar het gemak waarmee PSV, dat ook achterin nog spelers gaat halen en het middenveld een boost moet geven na het vertrek van Érick Gutiérrez en aanstaande exit van Ibrahim Sangaré, even dertig miljoen euro aftikt, zal het vorig seizoen prijsloze Ajax doen schrikken. De Amsterdammers moeten het gemis van Champions League-deelname opeens compenseren met verkopen, waardoor het erg stil is.

Uitgaande transfers Ajax

En ook qua verkopende spelers is het tij (even) gekeerd. Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, eerder al Orkun Kökcü: de (zelfopgeleide) Feyenoord-spelers staan volop in de belangstelling en worden overal genoemd. De laatste jaren gebeurde dat altijd bij Ajax, dat drie van de laatste vier zomers voor meer dan 200 (!) miljoen euro verkocht. Dat er nog ruim veertig miljoen euro op tafel komt voor Timber, heeft vooral met de goede vorige seizoenen te maken, maar niet het afgelopen jaar. Ook Alvarez kan nog een leuk bedrag opleveren, maar topclubs kunnen zomaar PSV'er Ibrahim Sangaré boven de Mexicaan verkiezen als ze een controleur zoeken. En Mohammed Kudus levert wellicht nog een goed zakcentje op – mogelijk zelfs meer dan Kökcü –, maar de clubs staan niet langer massaal te dringen in Amsterdam zoals dat de laatste jaren het geval was.

Rotterdam is de plek waar het bruist op de transfermarkt, zowel qua inkomende als ook uitgaande transfers. Bij PSV wordt met miljoenen gesmeten, omdat het de zilvervloot in de afgelopen winter al binnenhaalde. En in Amsterdam is het angstvallig stil. Een onbekend talent van AS Roma en transfervrije Nederlander, midtwintiger. Het zijn transfers zoals Feyenoord die de laatste jaren vaak deed, maar nu in Amsterdam gebeuren. Hoewel het nog lang duurt voor de Amsterdammers in de voorronde van de Europa League moeten spelen, zal Maurice Steijn toch hopen op wat versterkingen. Een rechtsback is een vereiste, maar een centrale verdediger is ook geen overbodige luxe. Verder kan Steijn wellicht meer halen uit de peperdure aanwinsten van vorig seizoen, maar hoe snel de situatie gezien de afgelopen jaren is gedraaid richting Rotterdam en in mindere mate Eindhoven, is in elk geval opvallend.