Ajax krijgt advies na Tadic-nieuws: 'Maak hem aanvoerder'

Alles wijst erop dat er spoedig een einde komt aan de samenwerking tussen Dusan Tadic en Ajax. De 34-jarige aanvaller is op de derde dag op rij niet op het trainingsveld verschenen en stuurt aan op een vertrek. Nu het vertrek van Tadic aanstaande is, begint het speculeren over zijn opvolger als aanvoerder.

Volgens radio-dj en Ajax-fan Frank van der Lende biedt het vertrek van Tadic kansen voor Berghuis. "Mijn visie: dit wordt het jaar van Berghuis. Maak ‘m belangrijk, maak ‘m aanvoerder en zet hem op nummer 10. Goede rechtsbuiten erbij, een spits en een verdediger en laat Berghuis de architect zijn", schrijft hij op Twitter.

Ook de namen van Davy Klaassen en Branco van den Boomen worden naar voren geschoven. Klaassen was in het verleden ook aanvoerder van Ajax en het spreekt in zijn voordeel dat hij een Ajacied in hart en nieren is. Verzekerd van een basisplaats lijkt Klaassen echter niet te zijn. Afgelopen seizoen pendelde de routinier tussen bank en basis.