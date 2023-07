Ajax-supporters zijn controversiële actie van Wesley Sneijder nog niet vergeten

Supporters van Ajax lijken niet al te enthousiast over de mogelijke toevoeging van Wesley Sneijder aan de technische staf. Zondagavond meldden De Telegraaf en Voetbal International dat Ajax in gesprek is met de recordinternational van Oranje. Onder Ajacieden op Twitter wordt met scepsis gereageerd.

Sneijder is weliswaar een van de beste voetballers die Ajax ooit wist op te leiden, maar leeft de laatste jaren ook in onmin met de harde kern. De F-Side verklaarde hem zelfs tot persona non grata. Sneijder identificeerde zich na zijn carrière steeds meer met FC Utrecht en gooide olie op het vuur door teksten te schreeuwen als: 'Utrecht, Ajax gaan we slopen'. Ook zong hij vanuit de auto 'Als ik boven op de Dom sta', terwijl hij Amsterdam binnenreed. Sommige fans zijn dat nog niet vergeten.

