Ajax verzint nieuwe, 'belangrijke' functie voor Michel Kreek

Michel Kreek gaat in een nieuwe rol verder bij Ajax. De 114-voudig Ajacied zal de komende twee seizoenen de functie van loan coach op zich nemen.

In deze rol richt Kreek zich op de begeleiding van verhuurde spelers en het contact met de hurende club over deze spelers. De 52-jarige Kreek werkte tussen 2008 en 2023 al als jeugdtrainer op De Toekomst en keerde in 2019 als coördinator terug in de jeugdopleiding. De voorbije twee seizoenen was hij assistent-trainer van Jong Ajax.

Artikel gaat verder onder video

"Deze nieuwe functie is belangrijk. Als Ajax spelers verhuurt dan is dat met het oog op de toekomst. Het dient een doel. Met Michel hebben we nu een vaste contactpersoon die vanuit Ajax de spelers nauwlettend volgt en in contact blijft met zowel de clubs als met de spelers", aldus directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

Kreek zal zich niet alleen richten op zijn nieuwe rol, maar ook op het behalen van zijn UEFA Pro Licence. Hij zal de hierbij horende stade vervullen bij sc Heerenveen binnen de staf van hoofdtrainer Kees van Wonderen.