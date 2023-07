Ajax wees aangeboden Noa Lang om één duidelijke reden af

Ajax heeft deze zomer op geen enkel moment overwogen om Noa Lang terug te halen. De 24-jarige aanvaller werd door zijn management aangeboden in de Johan Cruijff ArenA, maar zijn komst werd door de aanwezigheid van Dusan Tadic en Steven Bergwijn overbodig geacht.

Lang wilde volgens Ajax-watcher Mike Verweij dolgraag terugkeren naar de club uit de hoofdstad. "Hij is door zijn management aangeboden bij Ajax. Maurice Steijn is gecharmeerd van hem, maar binnen Ajax werd wel meteen geroepen: als we Tadic als linksbuiten hebben en vorig jaar misschien de fout hebben gemaakt door Steven Bergwijn te halen, dan is de komst van Noa Lang wel heel veel van het goede", aldus Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Een terugkeer van Lang bij Ajax zat er deze zomer nooit in, benadrukt Verweij. "Er is nooit serieus werk van gemaakt en er is onmiddellijk gezegd dat hij voor Ajax geen optie was", aldus de journalist. Waar Ajax geen werk maakt van de komst van Lang, deed PSV dat wel. De Eindhovenaren bereikten vorige week een akkoord met Club Brugge over een transfersom van 15 miljoen euro (inclusief bonussen).

Lang verscheen maandag voor het eerst op het trainingsveld van PSV en raakte meteen geblesseerd aan zijn knie. Hoewel over de ernst van de blessure nog weinig bekend is, lijkt de ernst mee te vallen. Lang trainde nadat hij de groepstraining had gestaakt nog een tijdje individueel op het veld.