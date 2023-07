Al-Ittihad laat spierballen zien: Benzema krijgt aanvalscompagnon van 30 miljoen

Al-Ittihad staat op het punt om zich te versterken met João Pedro Neves Filipe, kortweg Jota. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Fabrizio Romano is de club van onder anderen Karim Benzema voor een bedrag van 30 miljoen euro dicht bij de komst van de aanvaller van Celtic.

Jota heeft een zeer goed seizoen achter de rug in dienst van Celtic. De Portugees was in 29 competitiewedstrijden goed voor 11 doelpunten en 10 assists en leidde de formatie uit Glasgow daarmee naar het kampioenschap in de Schotse competitie.

Artikel gaat verder onder video

Jota genoot veel interesse, onder andere van clubs uit de Premier League, maar de spits kiest reeds op 24-jarige leeftijd voor het grote geld. Hij is met Al-Ittihad akkoord over een meerderjarig contract ter waarde van ongeveer 222.000 euro per week. Celtic lijkt zelf ongeveer 30 miljoen euro over te houden aan de verkoop van Jota.

Jota heeft twee seizoenen achter de rug bij Celtic. Hij werd in het seizoen 2021/2022 door de Schotse grootmacht gehuurd van Benfica en maakte vorig jaar voor ongeveer 7,5 miljoen euro definitief de overstap naar Celtic Park. Bij Al-Ittihad wordt hij ploeggenoot van onder anderen Benzema en N'Golo Kanté.