Al voor het seizoen rommelt het bij Willem II: Oud-aanvoerder uit wedstrijdselectie gezet

Al in de eerste weken van de voorbereiding borrelt het bij Willem II. De Tilburgers hebben voormalig-aanvoerder Pol Llonch laten weten dat hij op zoek mag naar een nieuwe club, waar de Spanjaard van baalt. Willem II heeft vervolgens besloten de dertigjarige speler uit de wedstrijdselectie te zetten.

Dat maken de Tricolores maandagochtend op de eigen website bekend. "Berichtgeving in de media daarover leidde de afgelopen dagen onnodig tot commotie", valt er onder meer te lezen. Daarmee doelt de club op het interview van Llonch in het Brabants Dagblad, waarin de middenvelder aangaf niet blij te zijn met de handelswijze van de Tilburgers: "Het lijkt alsof de club van me af wil, op een manier die niet correct voelt", zei Llonch eerder deze week.

Artikel gaat verder onder video

Willem II maakt met het statement duidelijk dat er commotie is ontstaan na het interview van Llonch en wil de rust laten wederkeren met het besluit: 'Omdat de selectie en staf in de voorbereiding op het nieuwe seizoen baat hebben bij rust, heeft de clubleiding aan Llonch laten weten dat het om die reden en in het teambelang beter is dat hij op wedstrijddagen niet aanwezig is', schrijft de club.

Llonch zal nog wel deelnemen aan de groepstrainingen bij Willem II, maar de beslissing van de beleidsbepalers zal in de toekomst ongetwijfeld gaan leiden tot een definitieve breuk. Llonch speelde tot dusver 147 wedstrijden voor Willem II, waarvan de meeste in de Eredivisie.