Einde aan soap bij Willem II; contract van geliefde ex-aanvoerder is verscheurd

Willem II en Pol Llonch zijn officieel van elkaar verlost. De club uit Tilburg laat vrijdagmiddag via de clubkanalen weten dat het contract van de middenvelder in goed overleg is verscheurd. De afgelopen weken ontstond er een serieuze soap rond de ervaren Spanjaard.

De dertigjarige Llonch speelde sinds de zomer van 2018 voor Willem II. Bij de Brabantse club groeide hij uit tot een publiekslieveling en werd hij aanvoerder. Afgelopen zomer kreeg Llonch echter ineens de mededeling dat er geen toekomst voor hem was in het Koning Willem II Stadion. De middenvelder schrok daarvan en liet in gesprek met het Brabants Dagblad zijn onvrede blijken. Daarop werd hij uit de selectie gezet. Llonch gaat naar alle waarschijnlijkheid terugkeren naar Spanje, waar hij al speelde bij verschillende clubs.

Vrijdag kwam het bericht naar buiten dat het contract van Llonch, die sowieso transfervrij mocht vertrekken, is ontbonden. Hij lag eigenlijk nog vast tot medio 2025. "Het was een enorme persoonlijke eer om twee seizoenen de aanvoerdersband te mogen dragen. Daar ben en blijf ik ontzettend trots op.Ik wil iedereen binnen de club: directie, stafleden, teamgenoten en kantoorpersoneel bedanken voor mijn tijd in Tilburg. Tot slot, supporters, jullie hebben een speciale plek in mijn hart. Dankjewel", aldus Llonch op de website van Willem II.

Eerder vertrok routinier Kostas Lamprou al bij Willem II, dat hem de stap naar Feyenoord gunde. Lucas Woudenberg krijgt van de club ook de ruimte om een transfer naar het buitenland af te ronden. Eerder deze zomer werden Leeroy Owusu, Elton Kabangu, Wesley Spieringhs, Jizz Hornkamp en Wessel Dammers al uitgezwaaid door de Tilburgers. Willem II opent het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie volgende week zondag 13 augustus (12.15 uur) met een lastige uitwedstrijd. Er staat een bezoekje aan buurman FC Eindhoven op het programma.