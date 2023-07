Alfredo Pedullà meldt toptransfer van Sofyan Amrabat voor verrassend lage transfersom

Sofyan Amrabat zet zijn loopbaan naar alle waarschijnlijkheid voort in de Premier League. De Italiaanse transferexpert Alfredo Pedullà meldt maandagavond in navolging van de Marokkaanse journalist Izem Anass dat de middenvelder van Fiorentina hard op weg is naar Manchester United.

Anass bracht maandag als eerste het nieuws dat de transfer van Amrabat naar Manchester United in kannen en kruiken is. Volgens de Marokkaanse journalist moeten alleen de laatste plooien nog gladgestreken worden, alvorens de verdedigende middenvelder gepresenteerd zal worden bij Manchester United.

Artikel gaat verder onder video

Pedullà heeft nu een vergelijkbare boodschap: de journalist van Sportitalia meldt dat er vandaag gesproken is tussen Manchester United en het kamp van Amrabat en dat de middenvelder zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Old Trafford. Van een akkoord tussen de clubs maakt Pedullà nog geen melding, maar volgens hem is een deal denkbaar voor een verrassend lage transfersom van minstens 22 miljoen euro en maximaal 30 miljoen euro (inclusief bonussen).

Amrabat werd de afgelopen maanden ook genoemd bij Liverpool en Atlético Madrid, maar gaat dus voor een herinnering met Erik ten Hag. De 26-jarige Marokkaans international, geboren in Huizen, speelde in het seizoen 2015/16 en het seizoen 2016/17 bij FC Utrecht onder de huidige coach van Manchester United.