Andre Onana komt met verrassende reactie na woede-uitbarsting aan adres van Harry Maguire

Andre Onana heeft gereageerd op zijn woede-uitbarsting aan het adres van ploeggenoot Harry Maguire. Een fout van de verdediger leverde Manchester United in de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund bijna een tegendoelpunt op. Onana stormde uit zijn doel om zijn onvrede te laten blijken.

Onana speelde tegen Dortmund (2-3 nederlaag) een helft mee namens the Red Devils. In het tweede bedrijf moest hij handelend optreden nadat Maguire de bal knullig verspeelde op het middenveld. Onana voorkwam dat Dortmund kon profiteren van de fout van de Engelsman. Toch vond de aanwinst van United het nodig om zijn ploeggenoot wakker te schudden. "Ik verwacht veel van hem omdat ik weet dat het een goede speler is", vertelde de goalie na de wedstrijd tegen MUTV.

Na de wedstrijd was de boosheid bij Onana echter snel verdwenen en sprak hij lovend over Maguire. "Hij is een van onze aanvoerders, een leider van het team. Hij is goed aan de bal dus zijn mijn verwachtingen hoog. Ik heb een goede relatie met hem. Als ik de bal heb, verwacht ik veel van mijn ploeggenoten. Iedereen moet klaar zijn. Maar we moeten niet bang te zijn om fouten te maken. Dat is onderdeel van het leven en van fouten maken, kunnen we allemaal leren."

Het is overigens zeer de vraag of Onana en Maguire nog veel wedstrijd samen zullen spelen in het shirt van United. De international van Engeland mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. West Ham United heeft interesse, maar de club van manager Erik ten Hag wil zo'n veertig miljoen euro op tafel zien. Een eerste bod vanuit Londen van ruim 23 miljoen euro werd door United afgewezen. Maguire (30) ligt nog twee jaar vast op Old Trafford, waar hij sinds de zomer van 2019 speelt.