Gedrag van André Onana zorgt nu al voor vraagtekens bij United-fans: 'Had hij dat dan ook gedaan?'

André Onana heeft tijdens de oefenwedstrijd van Manchester United tegen Borussia Dortmund (2-3) verbazing gewekt door Harry Maguire flink aan te pakken. De 27-jarige doelman, nog geen twee weken in dienst van de Engelse club, maakte zijn onvrede in woord en gebaar kenbaar.

Het voorval vond plaats in de derde minuut van de tweede helft. Onana voorkwam een doelpunt van Sébastien Haller en stormde vervolgens - al schreeuwend - af op Maguire, die even daarvoor betrokken was bij het balverlies waar Christian Eriksen hoofdzakelijk schuldig aan was.

De meningen over het gedrag van Onana jegens Maguire, die tot voor kort aanvoerder van Manchester United was, zijn verdeeld. Waar sommige supporters het goed vinden dat de keeper zijn teamgenoot op zijn plek heeft gezet, klinken er ook kritische reacties. "Maguire is een makkelijk doelwit. Ik vind de reactie van Onana niet goed. Zou hij dat bij Lisandro Martinez of Marcus Rashford hebben gedaan? Dat denk ik niet", aldus oud-aanvaller Gabriel Agbonlahor bij talkSPORT.

Onana che appena arrivato al Manchester United striglia pubblicamente Maguire pic.twitter.com/hq6dgw8Vwb — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 31, 2023

He is seriously mad...As much as I don't fancy Maguire and wants him leave, He doesn't deserve such nonsense disrespect...Not even from someone like Onana...If Casemiro, Licha or Bruno does that, I may not even say much https://t.co/zqUrYexEGX — Deycalme SHOW BABA (@showy100) July 31, 2023

I hope Onana has apologised to Maguire for that disrespect, it doesn't look good on the team as whole as well if this doesn't happen. Maguire is a former captain and to be yelled at by a new cat is unacceptable.



Miss me with 'that's how Onana yells at his defenders' Is he 😡? — Latifat Adebayo-Ohio (@Phatill) July 31, 2023