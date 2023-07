Arne Slot: 'Deze speler van Feyenoord reageert het traagst op WhatsApp'

Het is een trend op de socialmediakanalen van sportclubs: spelers komen één voor één langs om een bepaalde vraag te beantwoorden voor de camera. Feyenoord doet eraan mee en vraagt zijn spelers vrijdag: wie doet er het langst over om te reageren op WhatsApp?

Met name Alireza Jahanbakhsh en Lutsharel Geertruida worden genoemd. "Als je die app van hem opent...", zegt Javairô Dilrosun lachend over Geertruida. Trainer Arne Slot komt voorbijfietsen om de vraag te beantwoorden: "Als hij op vakantie is: Alireza Jahanbakhsh."

Donderdag werd de spelers van Feyenoord al gevraagd: wie komt het vaakst te laat op de training? Het antwoord was toen eenduidig: iedereen wees naar Jahanbakhsh. "Hij is echt altijd te laat. Niet alleen voor trainingen, maar ook voor meetings, alles", zei Quilindschy Hartman bijvoorbeeld.