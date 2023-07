Arsenal-fans geïmponeerd door spel Jurriën Timber op positie waar hij bij Ajax nooit speelde

De transfer van Jurriën Timber naar Arsenal is vooralsnog een schot in de roos. Althans, dat vinden een hele hoop supporters van de Engelse grootmacht. De van Ajax overgekomen verdediger mocht vanaf de aftrap beginnen in de oefenwedstrijd tegen FC Barcelona en werd opgesteld op een positie waar hij bij de Amsterdammers vrijwel nooit speelde: linksback. Dat deed hij naar behoren.

In Nederland kennen we Timber namelijk met name als een centrale verdediger. Voordat hij in het centrum terecht kwam speelde hij ook wel eens als rechtsback, maar op linksback zagen we de 22-jarige Utrechter niet al te vaak. Desondanks stelde trainer Mikel Arteta hem daar wel op tegen Barcelona en dat vulde hij volgens een heleboel Twitterraars uitstekend in. Hier een verzameling van reacties op zijn spel:

RB, CB, LB, it makes no difference to Jurriën Timber, he will smash it either way ⚪️🔴 pic.twitter.com/UVD6XIpKMM — Gooner Chris (@ArsenalN7) July 27, 2023

The best bargain this summer. ladies and gentlemen Jurrien Timber 🔥🔥#ARSBAR pic.twitter.com/CvildH01OL — AFC WUZU (@AFCwuzu) July 27, 2023

Arsenal Players Rating



Trossard 10

Partey 10

Saka 10

Timber 10

Jesus 8

Havertz 8

Gabriel 9

Saliba 8

Odegaard 9

White 8

Ramsdale 7

Viera 9

Tierney 9

Smith Rowe 8

Kiwor 8

Jorginho 8



Great game from the team by the way.#ARSBAR pic.twitter.com/GUiXasNzIC — Real Talker (@mrnecs) July 27, 2023

Brilliant performance from Timber, serious option at both left back and right back — evan 》 (@afcevan) July 27, 2023

Timber. What a signing! — Frenzy (@macfrenzy06) July 27, 2023

A lot to take honestly!

* Trossard 👌🏿👌🏿👌🏿👌🏿

* Havertz popping up at the back of goal👌🏿👌🏿

* Timber did well on the left👌🏿👌🏿

* Partey still smooth👌🏿



Only worried about Ramsdale & the spaces left on the left 8 in transition…



Overall 8/10!! — የአዲ አባት❤️ (@samisha001) July 27, 2023

1) Ramsdale needs to work on his distribution



2) Partey performance just shows he’s the glue of this team



3)Timber played very well at LB



4) Havertz looks soo much better along side Partey



5)Lastly the attacking players were frightening towards the Barca defence — Ayovi12_ (@Ayovi12_) July 27, 2023

True, Timber’s been the most impressive across the tour - with Zinny still recovering from injury, wouldn’t be surprised if Timber starts at LB vs Forest — Umesh Badri (@umeshbadri) July 27, 2023