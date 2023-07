'Band tussen Amrabat en Fiorentina 'onherstelbaar beschadigd: club bepaalt vraagprijs'

Sofyan Amrabat lijkt deze zomer defintief te gaan vertrekken bij het Italiaanse Fiorentina. De band tussen de speler en de club zou ernstig zijn beschadigd, waardoor een vertrek van de gewilde Marokkaanse voetballer aanstaande is.

Corriere dello Sport schetst in een analyse de situatie in Florence voor Amrabat, die een sterke wens heeft om dit seizoen te vertrekken bij de Italiaanse subtopper. Volgens het medium is de band tussen Fiorentina en Amrabat inmiddels 'onherstelbaar beschadigd', wat te maken zou hebben met het feit dat Amrabat alle tijd neemt om een goede beslissing te maken over zijn vervolgbestemming. Er is veel belangstelling voor de middenvelder.

Zaterdag werd bekend dat Liverpool naast Ryan Gravenberch namelijk ook Amrabat op het lijstje heeft staan om het middenveld te versterken. Eerder werd al duidelijk dat er ook vanuit Spanje serieuze interesse voor is voor de international van Marokko, die gevolgd wordt door Atlético Madrid en FC Barcelona.

Bij welke club de toekomst van Amrabat ligt is de vraag, maar hij lijkt na deze zomer in ieder geval niet meer voor Fiorentina uit te komen. Volgens de Italiaanse media zou de club een bedrag van ongeveer dertig miljoen willen ontvangen voor Amrabat, die nog een contract voor één seizoen heeft in Florence.