Melissa Reddy: twee Nederlanders staan op shortlist van Jürgen Klopp voor toppositie

Fabinho vertrekt deze zomer vrijwel zeker bij Liverpool. De 29-jarige Braziliaanse middenvelder verkast vermoedelijk naar het Saudi-Arabische Al Ittihad, dat 46,5 miljoen euro zou overhebben voor diens komst. Liverpool heeft voor de opvolging van Fabinho twee Nederlanders gesignaleerd, meldt Melissa Reddy van Sky Sports.

Volgens de verslaggeefster staan Sofyan Amrabat, geboren in Nederland maar uitkomend voor Marokko, en Ryan Gravenberch op het verlanglijstje van manager Jürgen Klopp. Amrabat heeft een openlijke vertrekwens bij Fiorentina, terwijl Gravenberch vorig seizoen seizoen amper voorkwam in de plannen van eerst Julian Nagelsmann en daarna Thomas Tuchel.

Amrabat en Gravenberch staan op een shortlist met verder twee middenvelders die reeds over Premier League-ervaring beschikking: Kalvin Phillips en Roméo Lavia. Phillips is bij Manchester City reserve, terwijl Lavia vorig seizoen ondanks een persoonlijk sterk jaar met Southampton degradeerde uit de Premier League. Moisés Caicedo van Brighton & Hove Albon is volgens Reddy geen optie voor Liverpool: de Ecuadoriaan lijkt op weg naar Chelsea.