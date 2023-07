Beroering in Amsterdam: Ajax kijkt 'zeer kritisch' naar mogelijke transfer

De vergaande interesse van Ajax in Eduard Spertsyan zorgt voor beroering binnen de club, zo schrijft Het Parool. Ingewijden melden aan de krant dat er 'zeer kritisch' wordt gekeken naar de mogelijke komst van de 23-jarige middenvelder.

Dat heeft alles te maken met de werkgever van Spertsyan: FK Krasnodar. Is het moreel verantwoord om in deze tijd zaken te doen met een Russische club? Binnen Ajax leven volgens Het Parool gemengde gevoelens over de kwestie, al spreekt de club zich niet uit.

De mogelijke komst van Spertsyan houdt de gemoederen flink bezig. Evgeniy Levchenko stelde deze woensdag in De Telegraaf dat Ajax indirect Rusland steunt als het de middenvelder koopt van Krasnodar. "Tegen iedereen die het horen wil, zeg ik dat het een morele kwestie is. Ik vind dat Nederlandse clubs geen bloed aan hun handen moeten willen hebben. Iedereen die geld naar Rusland overmaakt, participeert indirect in de oorlog."

David Tomic van de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) adviseert Ajax ook om geen zaken te doen met Krasnodar. "Ajax moet zich ver houden van geldstromen met een Russische partij", zegt hij in gesprek met de NOS.

