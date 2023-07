'Bijlow voorlopig in de wachtstand: dit torenhoge bedrag moet Manchester United betalen voor Onana'

Het is momenteel en voorlopig de vraag of Feyenoord in het nieuwe seizoen de beschikking heeft over Justin Bijlow. Afgelopen weekend kwam naar buiten dat de doelman in de belangstelling staat van Manchester United. De werkgever van Erik ten Hag ziet in Bijlow een optie als André Onana niet haalbaar blijkt. Voor de komst van de Kameroener zal Manchester United enkele tientallen miljoenen euro’s moeten neertellen.

Ten Hag begon een jaar geleden aan zijn klus in Engeland. Een loodzware klus. Manchester United was er in het voorgaande seizoen niet in geslaagd zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League en het was aan Ten Hag de taak de gevallen grootmacht weer terug naar de top te loodsen. De start was beroerd, met twee nederlagen in de eerste twee competitiewedstrijden. Maar Ten Hag kreeg zijn ploeg gaandeweg de eerste seizoenshelft steeds beter aan de praat. De beloning volgde na de winterstop: Manchester United won de League Cup en verzekerde zich als nummer drie van de Premier League van een startbewijs voor de Champions League.

De club hoopt komend seizoen niet enkel een gooi te doen naar de landstitel, maar ook hoge ogen te gooien in Europa. Daarvoor heeft Ten Hag versterking nodig. Doordat een nieuwe eigenaar nog altijd op zich laat wachten, kan Manchester United in tegenstelling tot z’n concurrenten nog niet echt een vuist maken op de transfermarkt. De komst van Mason Mount bevindt zich weliswaar in de afrondende fase, maar de vraagprijs van Internazionale voor Onana schrikt de club af. Volgens Fabrizio Romano verlangen de Italianen een vaste transfersom van zo’n 50 tot 55 miljoen euro voor de doelman. Dat bedrag kan nog oplopen tot 60 miljoen euro. Dat vindt Manchester United op dit moment te gortig.

Onana heeft, als we Romano moeten geloven, nog geen aanbieding ontvangen vanuit Engeland. De gesprekken lopen wel en de deal zou ‘absoluut on’ zijn. Mocht de komst van Onana toch niet realistisch blijken, heeft Manchester United het lijstje met alternatieven klaarliggen. Over de toekomst van David de Gea, wiens contract afgelopen weekend afliep, zal snel duidelijkheid zijn. Bovendien heeft Manchester United Bijlow op de korrel. De Oranje-international ziet een overgang naar Old Trafford naar verluidt wel zitten, maar Feyenoord is voorlopig niet van plan mee te werken aan een vertrek van de sterkhouder. Daar kan uiteraard verandering in komen als Manchester United met een serieuze aanbieding op de proppen komt.