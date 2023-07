'Bijlow wil dolgraag naar Manchester United, maar krijgt harde boodschap'

Justin Bijlow wil 'dolgraag' naar Manchester United, zo weet Voetbal International. De Premier League-club heeft zich bij Feyenoord gemeld, maar de club heeft een duidelijke boodschap aan de keeper en Manchester United: hij mag niet verkocht worden.

Volgens journalist Martijn Krabbendam hebben behalve Manchester United ook andere clubs uit de Premier League en LaLiga belangstelling voor Bijlow. Ook zij krijgen nul op het rekest. Feyenoord wil juist de verbintenis van Bijlow openbreken en verlengen. Daarover vinden al gesprekken plaats met zijn zaakwaarnemer Ali Dursun.

Mocht Feyenoord voet bij stuk houden, zo stellen ingewijden aan Voetbal International, dan zal Bijlow zich professioneel blijven opstellen. Zijn huidige contract loopt door tot de zomer van 2025.

Eerder op de zaterdagavond meldde The Athletic al dat Manchester United zich heeft gemeld in De Kuip. Volgens Voetbal International ging dat via Football Director John Murtough. Feyenoord-directeur Dennis te Kloese ontkent de belangstelling niet.