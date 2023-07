Manchester United doet navraag naar Bijlow; Daily Mirror noemt vraagprijs

Justin Bijlow staat inderdaad in de belangstelling van Manchester United, zo bevestigt The Athletic. Volgens de doorgaans goed ingevoerde sportwebsite heeft de club van Erik ten Hag al contact gezocht met Feyenoord. De interesse vanuit Manchester werd vrijdag al gemeld door 1908.nl.

Mocht Manchester United geen overeenstemming bereiken met David de Gea over een nieuw contract, dan gaan the Red Devils op zoek naar een nieuwe eerste keeper. Bijlow kan dan in beeld komen. Ten Hag kent de jeugdexponent van Feyenoord uiteraard van hun gezamenlijke tijd in de Eredivisie.

Bijlow wordt door The Athletic beschreven als een belangrijke pion in het kampioensjaar van Feyenoord en als iemand die met zijn opbouwende kwaliteiten past in de stijl van Ten Hag, al wordt ook zijn blessureverleden benoemd.

"Hij voorkwam bijna zeven doelpunten in het afgelopen seizoen", stelt The Athletic op basis van de data. "Kenners van het Nederlandse voetbal wijzen erop dat hij niet altijd goed gepositioneerd staat. Hij leunt vaak op zijn atletisch vermogen om wonderbaarlijke reddingen te verrichten, terwijl meer ervaren keepers als De Gea hun bewegingen en positionering zouden aanpassen om een redding makkelijker te maken."

Manchester United heeft bij Feyenoord in ieder geval navraag gedaan naar de beschikbaarheid van Bijlow; de Rotterdammers zouden zich 'terughoudend' opstellen en willen hun doelman niet verkopen. De Daily Mirror maakt ook melding van de interesse en stelt dat Feyenoord minstens zo'n twintig miljoen pond wil, omgerekend ruim 23 miljoen euro.

Bijlow is overigens niet de enige kandidaat om als nieuwe doelman aan de slag te gaan op Old Trafford. André Onana, die met Ten Hag samenwerkte bij Ajax en een sterk seizoen doormaakte bij Inter, staat ook op de lijst.