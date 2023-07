Bizarre bedragen voor Mbappé: 'Dit maakt het voetbal kapot'

De bizarre bedragen die Al-Hilal overheeft om Kylian Mbappé over te nemen van Paris Saint-Germain maken het voetbal kapot. Dat is althans de mening van Youri Mulder, die maandagavond bij De Oranjezomer inging op de laatste berichten uit Parijs.

De voetbalwereld, waarin de miljoenen al jaren worden rondgepompt, sloeg steil achterover toen bekend werd dat de Saudische club liefst 300 miljoen euro wil betalen om Mbappé uit zijn uitzichtloze situatie in Parijs te verlossen. Daarbij kan de Fransman in één jaar tijd bovendien een bedrag van 700 miljoen euro verdienen. "Dit maakt het voetbal wel een beetje kapot", meent Mulder. De eveneens aanwezige Frits Barend sluit zich daar volmondig bij aan: "Het voetbal wordt kapot gemaakt door landen waar geen voetbalhistorie én geen voetbalcultuur is."