'Bologna verrast Sydney van Hooijdonk met opmerkelijke mededeling'

Sydney van Hooijdonk maakte zich na een prima seizoen op huurbasis bij sc Heerenveen op om bij zijn eigenlijke werkgever Bologna alsnog voor zijn kans te gaan, of zich in ieder geval fit bij een mogelijke nieuwe club te melden. De 23-jarige spits kreeg een dag voordat hij zich zou melden voor het trainingskamp van zijn club echter een opmerkelijke mededeling, zo meldt Voetbal International.

Volgens het weekblad hoeft de zoon van oud-spits Pierre van Hooijdonk zich namelijk helemaal niet te melden in Bologna. "De Serie A-club verraste de spits met de mededeling dat er niet op hem gerekend wordt tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Van trainer Thiago Motta krijgt de aanvaller ruimte een transfer af te ronden", zo valt dinsdagmiddag te lezen. De verbazing bij Van Hooijdonk komt voort uit het feit dat de club hem eerst zou hebben laten weten dat hij de kans zou krijgen zich te bewijzen. "De club wilde de spits na zijn succesvolle verhuurperiode bij sc Heerenveen graag aan het werk zien, was hem ingefluisterd", schrijft VI namelijk. "Trainer Thiago Motta stak daar op het laatste moment echter een stokje voor."

Van Hooijdonk zou deze zomer graag definitief vertrekken uit Bologna, zo weet VI verder te melden. De club zou met een vraagprijs van om en nabij de acht miljoen euro echter bijzonder hoog in de boom gezeten hebben, maar dat bedrag blijkt niet heilig. "Vanwege de grillen van Motta valt die prijs nu beduidend lager uit", zo weet het blad. Daardoor lijkt een definitieve transfer "een kwestie van tijd", zo luidt de conclusie.

Bologna betaalde in de zomer van 2021 nog een bedrag van zo'n 700 duizend euro aan NAC Breda om de aanvaller over te nemen. In zijn eerste halfjaar bij de Italiaanse middenmoter bleef zijn speeltijd echter beperkt tot vier korte invalbeurten in de Serie A en eentje in de Coppa Italia. In de winter van 2022 volgde een tijdelijke overgang naar Heerenveen, uiteindelijk zou de spits anderhalf seizoen actief blijven in Friesland. Afgelopen seizoen maakte Van Hooijdonk indruk met negentien treffers in 39 duels in alle competities.