Bom barst bij Paris Saint-Germain: Kylian Mbappé wordt vanwege sterke vermoedens thuisgelaten

Paris Saint-Germain neemt Kylian Mbappé niet mee op tournee naar Japan, zo meldt L'Équipe. De 24-jarige aanvaller wordt buiten de selectie gehouden omdat men in het Parc des Princes vermoedt dat hij een akkoord heeft met Real Madrid over een transfervrije overstap in de zomer van 2024.

Het besluit van Paris Saint-Germain volgt slechts enkele uren na de eerste wedstrijd van de oefencampagne tegen Le Havre (2-0), waarin Mbappé in blessuretijd trefzeker is. De kampioen van Frankrijk heeft de naam van de steraanvaller reeds geschrapt van de lijst met spelers die zaterdag het vliegtuig naar Japan pakken.

Artikel gaat verder onder video

Paris Saint-Germain wil volgens transferspecialist Fabrizio Romano waarschijnlijk deze zomer afscheid nemen van Mbappé, die nog voor één seizoen onder contract staat in de Franse hoofdstad. Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi kondigde vorige maand al aan dat de club niet van plan is 'de beste voetballer ter wereld' gratis te laten gaan.

Mbappé zou tot 31 juli de tijd hebben om zijn contract bij Paris Saint-Germain te verlengen. Als de wereldkampioen van 2018 dan nog steeds niet zijn handtekening onder een nieuw contract heeft gezet, wordt hij definitief in de etalage gezet.