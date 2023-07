Brian Brobbey geeft zijn goudeerlijke mening over Maurice Steijn

Het werken onder Maurice Steijn bevalt Brian Brobbey vooralsnog goed. De 49-trainer van Ajax wordt door de spits omschreven als een rustige, leuke man.

Tijdens een Q&A van Ajax TV worden Brobbey en Anass Salah-Eddine gevraagd wat zij tot zover van Steijn vinden. "Een rustige trainer", begint Brobbey zijn antwoord. "Hij is chill. Je kunt met hem praten. Het is een leuke man, denk ik."

Daar is Salah-Eddine het mee eens. "Het is een goede trainer en hij is eerlijk. Dat is ook wat we nodig hebben", denkt de linksback. "Hij ligt goed in de groep."

Brobbey maakte deze week tegen SpVgg Unterhaching (5-3 winst) zijn eerste doelpunt onder Steijn. Het ligt in de lijn der verwachting dat Ajax deze zomer nog een concurrent gaat halen voor de 21-jarige spits.