Buikgriep en Taylor Swift kosten FC Barcelona miljoenen

De afgelasting van het oefenduel tussen FC Barcelona en Juventus kost de Catalanen naar schatting twee miljoen euro. In de selectie van trainer Xavi Hernández is een buikvirus opgedoken waardoor de Catalanen geen elftal op de been konden brengen. De club had het duel graag verplaatst naar maandag, maar werd de voet dwarsgezeten door zangeres Taylor Swift.

Het duel had plaats moeten vinden in het Amerikaanse San Francisco, maar ging vanwege de uitbraak van het virus zaterdag niet door. Omdat wereldster Swift maandag optreedt in het stadion, gaat het Barcelona niet lukken om het duel twee dagen later alsnog te spelen.

Barcelona-voorzitter Joan Laporta ziet naar schatting een bedrag van twee miljoen euro verdampen, een som die de financieel nog altijd geplaagde kampioen van Spanje goed had kunnen gebruiken. Spelen op de zaterdag was écht onmogelijk, zo vertelt Laporta: "Het virus heeft alleen het team getroffen", legt hij uit in gesprek met de krant Marca, "ikzelf voel me prima." Dat gold bepaald niet voor de spelers: "Ze hadden last van hun maag, sommigen moesten overgeven, het was gewoon niet mogelijk om te spelen."

Omdat het vinden van een nieuwe datum onmogelijk bleek, zullen de Amerikaanse fans tot donderdag moeten wachten om Barcelona in actie te kunnen zien komen. Dan speelt de club in Los Angeles tegen Arsenal, dat zaterdag met 2-0 verloor van Manchester United in New Jersey.