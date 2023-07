Burak Yilmaz zet na veelbesproken vertrek bij Fortuna Sittard eerste stappen in het trainersvak

Burak Yilmaz gaat komend seizoen zijn eerste stappen zetten in het trainersvak. De oud-spits van Fortuna Sittard hing onlangs zijn voetbalschoenen aan de wilgen en beëindigde zijn avontuur in Nederland voortijdig. Inmiddels is Yilmaz terug in Turkije, waar hij aan de slag gaat bij Besiktas.

De 37-jarige Yilmaz had bij Fortuna eigenlijk nog een doorlopend contract. Na zijn actieve loopbaan zou hij bij de club uit Sittard de kans krijgen om zich te richten op een andere rol binnen het voetbal. Dat feest gaat voor beide partijen echter niet door. Afgelopen seizoen ontstonden er haarscheurtjes in de samenwerking tussen de Turk en zijn werkgever. Uiteindelijk was het voor beiden beter om niet samen verder te gaan.

Bestikas slingerde zaterdag via de sociale kanalen enkele foto's de wereld in van Yilmaz en Senol Günes. Onder de vleugels van de 71-jarige hoofdtrainer krijgt Yilmaz bij de club uit Istanbul de kans om te ruiken aan het trainersvak. Yilmaz kent de ervaren oefenmeester goed. Günes was twee keer bondscoach van Turkije en was trainer van de spits in hun gezamenlijke periode bij Trabzonspor. Destijds werd de beker gewonnen.

Yilmaz speelde zelf twee keer in het shirt van Besiktas. Tussen 2006 en 2008 was hij al te vinden bij de club. Jaren later speelde hij tussen 2018 en 2020 nogmaals twee seizoenen namens De Zwarte Adelaars. Daarnaast verdedigde de goaltjesdief de clubkleuren van Antalyaspor, Manisaspor, Fenerbahce, Eskisehirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beijing Guoan, Lille OSC en dus Fortuna. In 77 interlands was hij goed voor 31 treffers namens Turkije.