Burnley gaat viraal met Teletubbie-aankondiging van concurrent Weghorst

Premier League-club Burnley gaat viraal op social media met een bizar aankondigingsfilmpje. De club van trainer Vincent Kompany, die afgelopen seizoen promotie naar de Premier League afdwong, meldt de komst van aanvaller Zeki Amdouni en haalt daarbij de Teletubbies van stal.

Amdouni komt naar verluidt voor een bedrag van 18 miljoen euro over van het Zwitserse FC Basel. Eerder werd de 22-jarige spits nog gelinkt aan Ajax, maar nu tekent hij dus bij de Engelse promovendus. Bij Burnley wordt Amdouni mogelijk een concurrent van Wout Weghorst, die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Besiktas en Manchester United maar inmiddels is teruggekeerd op Turf Moor. Of Weghorst op de eerste speeldag nog speler van Burnley is, valt echter nog te bezien. De spits werd al gelinkt aan een overstap naar Everton.