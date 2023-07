Calvin Bassey verandert na 'meerdere gesprekken' van gedachten over toekomst

Ajax houdt er steeds meer rekening dat er al na één jaar een einde komt aan de samenwerking met Calvin Bassey. De Telegraaf schrijft dat de 23-jarige centrale verdediger lijkt in te stemmen met een vertrek nu de interesse in hem toeneemt en hem duidelijk is gemaakt dat de kans op speeltijd klein is.

Bassey voerde afgelopen week meerdere gesprekken en kreeg te horen dat hij zowel op de positie van linker centrale verdediger als linksback geen eerste keuze is. Waar de verdediger zich na een moeizaam eerste seizoen in Amsterdamse dienst strijdvaardig toonde, lijkt hij inmiddels open te staan voor een zomers vertrek.

Meerdere clubs hebben belangstelling voor Bassey, waarvan Fulham het meest concreet is. The Athletic onthulde deze week dat de Londense club een bod van 17 miljoen euro op de verdediger heeft uitgebracht. Volgens De Telegraaf zou Fulham uiteindelijk een bedrag van naar verluidt twintig miljoen euro voor hem over hebben. Daarmee zou Ajax de aankoopprijs van 23 miljoen euro bijna terugverdienen.

Bassey lijkt op de positie van centrale verdediger voorrang te moeten verlenen aan de pas zeventienjarige Jorrel Hato, die het afgelopen seizoen doorbrak bij Ajax. Hato kan eveneens als linksback uit de voeten. Owen Wijndal en Devyne Rensch kunnen daar ook spelen.