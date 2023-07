Chris Woerts laat Hélène Hendriks lachen met nieuws over Feyenoord: 'Goede primeur...'

Chris Woerts acht de kans dat Feyenoord aan de haal gaat met Ayase Ueda 50 procent. De Rotterdammers zijn volgens de sportmarketeer rond met de 24-jarige aanvaller. De onderhandelingen met Cercle Brugge zijn echter nog gaande.

"Feyenoord wil Ueda graag halen", begint Woerts bij De Oranjezomer. "Feyenoord en de speler zijn er wel uit. De zaakwaarnemer van Ueda zit as we speak in Brugge om te kijken of ze er met de club uit kunnen komen. Het schijnt gecompliceerd te zijn. Geen appeltje eitje."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Woerts vraagt Cercle Brugge te veel geld. "Dus het is fifty-fifty of het doorgaat", zegt hij, tot hilariteit van Hélène Hendriks. "Fifty-fifty… goede primeur", lacht de presentatrice. "Ik kan zo de Tweede Kamer in", grapt Woerts.

Ueda maakte afgelopen seizoen veel indruk in België door in de Pro League 22 doelpunten te maken. Sevilla en Sporting Portugal jagen naar ook op de handtekening van de Japanse spits, maar Ueda verkiest Feyenoord boven die clubs.